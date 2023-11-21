Адвокат Мехтиев сразу же подал ходатайство с просьбой обеспечить его подзащитному участие в судебных заседаниях. Напомним, что ранее за неподобающее поведение Аваз Зейналлы был выведен из зала суда.

Как сообщает haqqın.az, судья Али Мамедов заявил, что защищать права Зейналлы теперь будет только адвокат Фахреддин Мехтиев. От услуг двух других защитников, Агиля Лагича и Рашада Алиева, подсудимый на прошлом заседании фактически отказался

В Баку продолжается судебный процесс по уголовному делу Аваза Зейналлы, учредителя и генерального директора ООО Xural Yayınları, и Эльнура Шукюрова, занимавшего руководящую должность в ООО SədaTV.

Затем был допрошен Садых Гасанли, родственник Расима Мамедова, который рассказал суду, что супруга бизнесмена действительно передавала Авазу Зейналлы через адвоката Эльчина Садыгова 20 тысяч манатов. Однако впоследствии Зейналлы продолжил критиковать Мамедова, и эти деньги были возвращены.

Позже обсуждался вопрос оглашения показаний свидетелей, не явившихся в суд, в числе которых были упомянуты Эльчин Садыгов и Мехрибан Мамедова. Как выяснилось, Мамедова в данный момент находится за границей.

Что же касается Эльчина Садыгова, то Зейналлы и Алиев потребовали исключить из списка доказательств показания этого человека.

«Эльчин Садыгов является обвиняемым и свидетелем по одному и тому же уголовному делу, - подчеркнул адвокат Мехтиев. - Свидетель не может давать ложные показания, поскольку находится под присягой. Но у обвиняемого таких обязательств нет, он может дать и ложные показания».

Тем не менее, было вынесено решение о вызове Эльчина Садыгова в суд в принудительном порядке.

Процесс продолжится 8 декабря.