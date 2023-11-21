Президент Латвии провел эту ночь в бомбоубежище

Президент Латвии Эдгар Ринкевич находился в бомбоубежище во время сегодняшней ночной атаки России на Киев. Это стало известно из его публикации в соцсети Х.

Эдгар Ринкевич опубликовал фото в твиттере с надписью: «25 ноября, 05:10 утра, Киев».

Накануне стало известно, что Ринкевич приехал в Украину с необъявленным визитом. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским он обсудил вопросы военной помощи и евроинтеграции страны.

По данным властей Украины, в результате российской атаки по стране за последние сутки пострадали не менее девяти человек: пять — в Херсонской области, один — в Донецкой области. Один человек погиб в Херсонской области.

Ночью российские войска также провели самую масштабную атаку по Киеву. Она длилась более шести часов. Силы обороны Украины рассказали о перехвате 71 из 75 беспилотников «Шахед».