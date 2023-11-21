Дело полковника Меликзаде: присвоил миллионы манатов
Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении начальника финансовой службы Учебно-тренировочного центра азербайджанской армии, подведомственного Министерству обороны, полковника Рашада Меликзаде, передает АПА.
Материалы уголовного дела, собранные в отношении обвиняемого, направлены в Бакинский военный суд для рассмотрения. Уголовное дело передано судье Рафигу Аббасову.
Суд удовлетворил ходатайство и избрал в отношении полковника меру пресечения в виде ареста на 4 месяца.
Рашаду Меликзаде предъявлено обвинение по статье 179.4 УК (присвоение в особо крупном размере).
Меликзаде обвиняется в присвоении денежных средств на сумму около 9 млн манатов.