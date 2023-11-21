Дело полковника Меликзаде: присвоил миллионы манатов

Материалы уголовного дела, собранные в отношении обвиняемого, направлены в Бакинский военный суд для рассмотрения. Уголовное дело передано судье Рафигу Аббасову.

Суд удовлетворил ходатайство и избрал в отношении полковника меру пресечения в виде ареста на 4 месяца.

Рашаду Меликзаде предъявлено обвинение по статье 179.4 УК (присвоение в особо крупном размере).

Меликзаде обвиняется в присвоении денежных средств на сумму около 9 млн манатов.