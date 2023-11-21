Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 15:03

К 2026 году Кыргызстан будет свободен от криминала. Об этом заявил председатель Госкомитета национальной безопасности страны Камчыбек Ташиев на заседании Жогорку Кенеша (парламента). В вопросе «Кто правит Кыргызстаном – криминал или официальная власть?» Камчыбек Ташиев решил поставить точку. «К борьбе с криминалом я готовился два года. К 2026-му все будет спокойно, криминала не будет. Страной не будут управлять ни (бывший замглавы таможни) Райымбек Матраимов, ни (криминальный авторитет) Дженго», — сказал как отрезал глава ГКНБ страны.

Он пообещал также кыргызским парламентариям, что «если раньше Кыргызстан называли островком демократии, то скоро он станет островком законности». Отметив при этом, что сотрудники его ведомства в борьбе с организованной преступностью, цитирую по стенограмме, «четко выполняют поставленные задачи и почти не берут взяток». После того, как 4 октября кыргызстанские силовики провели операцию по задержанию известного в стране криминального авторитета Камчибека Кольбаева, известного как «Коля-киргыз», в ходе которой он был застрелен спецназом, Ташиев написал в соцсетях, что «теперь в Кыргызстане не будет криминальной среды и криминальной кассы». И действительно, такое впечатление, что смерть Кольбаева развязала кыргызским силовикам руки. Некоторые местные эксперты считают, что «Коля-киргыз» унес с собой в могилу главную тайну нынешнего Бишкека – помощь кыргызского криминала нынешнему президенту Садыру Жапарову в приходе к власти. «Депутаты никак не хотели назначать Жапарова на пост и.о. премьер-министра. Тем не менее, они одобрили кандидатуру, а уже после жаловались, что на них давили представители криминала. Так что авторитеты в буквальном смысле поставили Жапарова на президентство, а Ташиеву помогли занять должность главы ГКНБ», - свидетельствуют люди, хорошо знакомые с ситуацией. А дальше все по классике – ни одна услуга не стоит дешевле, чем уже оказанная. Ни Жапаров, ни Ташиев не захотели делить с криминалом власть. Более того, именно они сейчас крайне не заинтересованы в свидетелях из этой среды. «Криминальный флэшмоб» Ликвидация Кольбаева оказалась лишь первым этапом борьбы с криминалом в Кыргызстане. Через пару дней после этого спецслужба предложила предпринимателям и другим гражданам, пострадавшим от ОПГ, обращаться в правоохранительные органы.

Спустя несколько дней после 4 октября Ташиев открыто пригрозил расправой тем, кто «попытается поднять голову против общества или будет организовывать какие-то противозаконные действия». «Отныне в нашей стране не будет никаких воров в законе, никаких ОПГ. Тех, кто собирается создать новых воров, новых лидеров, будем наказывать в жесткой форме», — пообещал он. И доказательством этого стала череда задержаний людей из окружения Кольбаева. Сюда вошли так называемые «смотрящие» за определенными городами или регионами страны, входящие в ОПГ «Коли-киргиза», его сват Рустам Турдиев, руководители и топ-менеджеры связанных с авторитетом предприятий — спиртового завода «Аю», сотовой компании Mega, рынка «Мадина». 10 октября силовики задержали еще одного «делового партнера» «Коли-киргиза» — владельца строительной фирмы «Элит Хаус» Тимура Файзиева. 11 октября этот список пополнили вице-президент федерации греко-римской борьбы Кыргызстана Ахрор Иминов, а также заместитель директора компании «Гознак» и по совместительству совладелец еще 15 фирм Олег Подобедов. Параллельно с арестами начался «криминальный флешмоб», когда авторитеты один за другим стали выкладывать в сеть видео, в которых заявляли, что отныне отказываются от «воровских идей», прекращают жить «по понятиям» и будут соблюдать законы Кыргызстана. К сегодняшнему дню с подобными заявлениями выступили такие криминальные авторитеты как Улан Токтосунов по прозвищу «Сакал», Кадырбек Досонов («Дженго»), Улан Барчакеев («Узун»), а также двое «смотрящих»: Алмаз Эрмекбаев по городу Ош и Нурлан Омокеев по Нарынской области.

«Они прекрасно знают обстоятельства смерти «Коли-киргыза» и осознают, что могут оказаться следующими. А потому понимают, что лучше быть живым обывателем, чем мертвым бандитом. И покинуть Кыргызстан они не могут, потому что их криминальный статус признается только здесь», - комментируют происходящее местные эксперты. И национализация «нажитого непосильным трудом» Одновременно с арестами и запущенным «криминальным флэшмобом» ГКНБ Кыргызстана запустил операцию по лишению местного криминалитета «блага воровского», то есть всех криминальных бизнес-активов, «нажитых непосильным трудом». «Анализ деятельности организованной преступной группы, начиная с 2008 года, показывает, что Камчыбек Кольбаев планомерно и целенаправленно создавал «криминальную империю» с целью незаконного обогащения его самого и приближенных к нему лиц. По мере укрепления его положения в криминальной среде пропорционально увеличивались и незаконные финансовые активы, в том числе за счет добропорядочных предпринимателей, представителей среднего и крупного бизнеса как в Кыргызстане, так и за его пределами», - говорится в справке ГКНБ, подготовленной по этому поводу. На сегодня достоверно известно, что в состав этой «криминальной империи» только объектов недвижимости входит 850 единиц. Это роскошные особняки, коттеджи, элитные клубные дома, многочисленные квартиры в строящихся объектах, центры отдыха, пансионаты, рестораны, а также земельные участки, охотничьи угодья и конюшни. Кроме того, среди активов — свыше 60 дорогостоящих автомашин класса «люкс», в том числе бронированных, драгоценности и другое имущество. Ну и корона Кольбаева из золота и бриллиантов, стоимость 500 тысяч долларов.