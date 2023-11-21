Археологические раскопки на территории современного Израиля показали, что в эпоху бронзового века, около 7200 лет назад, на Ближнем Востоке существовали предприятия по производству стандартизированного оружия, передает The Times of Israel.

Это подтверждается находками 424 камней для пращи, обнаруженных в поселениях Эн-Эсур и Эн-Зиппори, датируемых периодом между 5800 и 4500 годами до нашей эры. Орудия имели строгую стандартизацию по весу, форме и размерам, что говорит о массовом производстве и использовании в военных целях.

Эти камни обладали особой аэродинамической формой, считающейся наиболее эффективной для метания и впоследствии использованной греческой и римской армиями. Находка свидетельствует о ранних военных конфликтах в Южном Леванте, входящем в Плодородный полумесяц.

Размеры и форма камней указывают на организованное производство и возможно массовое использование пращников в военных действиях, что является ранним свидетельством организованной войны в этом регионе более 7000 лет назад. К сожалению, ситуация не изменилась и по сей день — военные действия продолжаются на тех же территориях.