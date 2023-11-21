Россияне интенсивно получают ВНЖ и гражданство других стран

За первые девять месяцев года около 68 тысяч россиян получили гражданство или ВНЖ других стран, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Из них 38 тысяч человек сообщили о наличии второго гражданства, а 30 тысяч — о получении вида на жительство.

«Преимущественно граждане РФ уведомляли о наличии у них гражданства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в Израиле, Турции, Армении, Германии, ОАЭ, Украине, Испании, Финляндии, Казахстане, Грузии, на Кипре и в США», — рассказали в ведомстве.