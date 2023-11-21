Жемчужина Карабаха обзаведется центром ASAN

В следующем году в Шуше начнет работу центр ASAN xidmət. Об этом заявил журналистам председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (ASAN xidmət) при президенте Ульви Мехтиев.

По его словам, дан старт работе по созданию центра ASAN xidmət в городе Шуша, который начнет свою работу в следующем году.

Мехтиев отметил, что на других освобожденных территориях также планируется поэтапное открытие подобных центров.