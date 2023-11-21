Отверженный младенец умер в Сумгаите

Сегодня в больнице умер младенец, от которого мать отказалась сразу после рождения.

А.Керимова, родившая мальчика в одном из родильных домов Сумгаита 7 месяцев назад, отреклась от ребенка. Новорожденного мальчика перевели из роддома в детскую больницу, где он и скончался спустя 7 месяцев.

По имеющейся информации, в больнице не удается найти семью, которой могли бы передать тело ребенка.

Обстоятельства случившегося в настоящее время расследуются.