В Европе хотят смягчить позицию по России

Ряд стран - членов ЕС выступают за смягчение предложений Брюсселя по санкциям в отношении России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Группа стран-членов ЕС настаивает на смягчении предложений по противодействию обходу санкций против России через третьи страны", — сообщает агентство.

По данным агентства, в предложение Брюсселя входят запрет импортерам продавать ряд товаров в Россию. Брюссель также предлагает требовать от компаний вносить на целевой депозитный счет определенную сумму, по меньше мере половина которой будут переведена в целевой фонд для Украины в случае нарушения фирмой санкций. При этом контракты с такой компанией будут расторгнуты.

"Дипломатические представители из группы ведущих стран-членов высказали ряд опасений по поводу этих предложений, включая вопросы законности. Эти страны также хотят ограничить сферу действия предлагаемых мер и список товаров, на которые они распространяются", — указывает Bloomberg.

Кроме того, страны-члены опасаются, что дополнительные требования к контрактам могут уменьшить конкурентоспособность европейских компаний, отмечает агентство.