Мустафаев в Беларуси скрыться не смог

Мужчина, объявленный в международный розыск, экстрадирован в Азербайджан, сообщает Генпрокуратура.

По данным прокуратуры Джалилабадского района, в рамках предварительного следствия по уголовному делу выявлены веские подозрения в том, что Мустафаев совершил преступление, связанное с присвоением имущества, что привело к крупному ущербу, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.

Мустафаев был арестован в Беларуси и 25 ноября доставлен в Азербайджан в сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.