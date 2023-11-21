Российского врача не пустили в эфир из-за платка

Врач аллерголог-иммунолог из Дагестана Айшат Идармачева рассказала, что Первый канал запретил ей появляться в эфире в хиджабе. Историю об этом она опубликовала в своем Instagram.

По ее словам, Идармачева должна была появиться на шоу «Доброе утро», с ее участием был снят сюжет, в котором доктор рассказала о коллективном иммунитете перед инфекциями.

«Меня сейчас так унизили, обидно даже не за себя, а за страну, в которой я живу, — написала она в сторис, добавив, — просто наша страна борется с национализмом где угодно, но не в нашей стране», — негодовала врач.

Идармачева поделилась скриншотом сообщения редактора телеканала, которая пригласила эксперта в телепрограмму. «А потом сказали, у нас не религиозный ролик, в таком виде нельзя», — подписала женщина свое фото в хиджабе.

Вскоре редактор Первого вышла с ней на связь, опровергла существование такой редакционной политики и принесла извинения.

«Оказалось, это ее личное недопонимание. Первый канал не имеет исламофобной политики», — поделилась врач в отдельном посте.