Россиянам не удастся быстро продвинуться в Авдеевке. Американский Институт изучения войны (ISW) в своем новом отчете за 23 ноября оценил ситуацию вокруг Авдеевки после того, как Россия начала новое наступление.

23 ноября украинские военные сообщили, что Россия начала третью волну штурма, однако, вероятно, с более слабыми механизированными силами, чем во время двух предыдущих, пишет ISW. В то же время россияне несут значительные потери в технике, живой силе и сдаются в плен.

Российская сторона утверждала, что ее войска продолжали наступать на северном и южном флангах Авдеевки и якобы продвинулись в промзоне. В ВСУ подчеркивали: все потери позиций как со стороны Украины, так и со стороны россиян являются временными и постоянных успехов нет.

Аналитики предполагают, что россияне провели конец октября и весь ноябрь, готовясь к волне наземных штурмов пехоты с высоким уровнем истощения, чтобы компенсировать свои потери в тяжелой технике.

«Крупные наземные штурмы пехоты, вероятно, будут представлять значительную угрозу для украинских войск, обороняющихся на Авдеевском направлении, но не приведут к быстрому продвижению россиян в этом районе», — считают в Институте.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки россияне продолжали попытки окружить Авдеевку. Российские силы безуспешно наступали восточнее от Новокалинового, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области. Украинцы продолжают держать позиции и отбили здесь 30 атак.