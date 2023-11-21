В Пакистане сгорел торговый центр: погибли люди

В субботу, 25 ноября, в пакистанском городе Карачи возник пожар в торговом центре, в результате которого погибли 11 человек и еще 35 получили ранения. Об этом сообщает The Guarduan.

«Спасатели доставили 11 тел погибших в больницы», — сказал представитель социальной организации Chippa, которая руководит спасательной службой, Шахид Хусейн.

Отмечается, что в момент возгорания торгового центра в нем находилось 60 человек. Хусейн добавил, что по меньшей мере 40 человек удалось спасти.

По его словам, пожар возник из-за короткого замыкания генератора и охватил два этажа.

Представитель министерства здравоохранения провинции Шаббир Али подтвердил количество погибших и пострадавших.

The Guardian отмечает, что недостаточно качественные законы о безопасности и строительные нормы, а также слабое их соблюдение уже неоднократно приводили к пожарам в крупных зданиях в Пакистане.