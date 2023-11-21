Германия поддерживает вступление Украины в ЕС

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок считает, что вступление Украины в ЕС отвечает геополитическим интересам сообщества. Такое мнение она высказала во время федерального съезда "зеленых" в Карлсруэ.

"Очевидно, что Украина будет укреплять ЕС в обозримом будущем. Вступление Украины в ЕС отвечает нашим геополитическим интересам", — полагает Бербок.

"Именно поэтому мы не только продолжим нашу поддержку Украины, но и увеличим ее", — утверждала министр. Она выразила убеждение, что Украина в будущем станет частью Евросоюза.

Германия является вторым поставщиком вооружений в Украину после США. Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - превысил €25 млрд. 11 ноября газета Bild со ссылкой на источники в Минобороны ФРГ сообщила, что правительство Германии намерено увеличить в следующем году военную помощь Украине с €4 млрд до €8 млрд.