Союзники передадут Украине военные корабли

Украина достигла соглашения с партнерами о получении военных кораблей для обеспечения безопасности судоходства в зерновом коридоре Черного моря. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы УП на конференции в Киеве в субботу.

По словам Зеленского, Украина считает создание "зернового коридора" без России одним из крупнейших достижений за год, а также работает над тем, чтобы обеспечить безопасность кораблей, которые идут по этому коридору.

"Мы договорились с партнерами и будем сопровождать корабли в море, чтобы гарантировать их безопасность. У нас уже есть конкретные договоренности о получении кораблей. Это вопрос близкого будущего", — рассказал Зеленский.

Также украинский президент отметил, что Одесский регион будет защищен дополнительными системами ПВО.

"Очень конкретные комплексы, очень конкретный запрос уже направлен партнерами, и могу сказать, что он уже согласован. Вскоре этот регион будет защищен очень мощной ПВО", — сказал Зеленский.