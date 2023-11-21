Иран внес свою лепту в освобождение тайских заложников

Иран передал палестинскому движению ХАМАС список удерживаемых группировкой тайских заложников с просьбой об их освобождении. С этим заявлением выступило посольство Ирана в Таиланде в соцсети Х.

В своем сообщении посольство отметило, что эти действия были предприняты Тегераном в ответ на запрос тайского правительства.

"При визите представителей Исламской Республики в Бейрут Иран предоставил ХАМАС список заложников и обратился к руководству ХАМАС с просьбой освободить тайских граждан, учитывая дружественные отношения между Ираном и Таиландом", — сообщило посольство Ирана в Таиланде.