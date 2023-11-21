Перемирие между Израилем и ХАМАС хотят продлить

Перемирие между Израилем и ХАМАС может быть продлено на 1-2 дня. Как передает Reuters, об этом заявили представители Египта.

Представители Египта заявили в субботу, что получили положительные сигналы от обеих сторон относительно возможного продления перемирия Израиля с ХАМАС на один или два дня, передает агентство Reuters.

Глава Государственной информационной службы Египта Диаа Рашван в своем заявлении сообщил, что страна ведет активные переговоры со всеми сторонами с целью достижения соглашения о продлении четырехдневного перемирия, что «означает освобождение большего числа заключенных в Газе и палестинских заключенных в израильских тюрьмах».

«12 канал» в Израиле также сообщает, что перемирие может быть продлено на 1-2 дня, чтобы освободить большее количество израильских заложников, пишет Times of Israel.