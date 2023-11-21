Самолетам, пролетающим в воздушном пространстве Азербайджана, передают неверные GPS-сигналы?
Генеральное управление гражданской авиации Индии (DGCA) распространило 24 ноября для местных авиакомпаний подробные инструкции по обнаружению и борьбе с ложными сигналами GPS, разработанные по рекомендации Федерального управления гражданской авиации США.
Радиотехническая комиссия по аэронавтике США установила, что «поддельные» GPS-сигналы передаются самолетам, которые пролетают через воздушный коридор, проходящий над Азербайджаном, Ираком и Ираном. В результате, это может привести к ситуации, при которой GPS-приемники самолетов зафиксируют неправильные координаты и время, что чревато серьезным риском для безопасности полетов.
27 сентября Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распространило отчет под названием «Нарушение сигналов GPS Ирака/Азербайджана и фальсификация сигналов представляют угрозу безопасности». В отчете, в частности, говорится, что различные гражданские авиаперевозчики Ирака и Азербайджана сообщают о регистрации GPS-спуфинга, угрожающего безопасности полетов. В FAA отмечают, что подобная информация поступает также и от иракских гражданских авиаперевозчиков.
В FAA добавили, что это чревато «потерей ситуационной осведомленности и увеличению проблем с рабочей нагрузкой пилотов и региональных диспетчеров воздушного движения, что может привести к потенциальным авариям и/или гибели людей».
Вслед за этим FAA выпустило памятку для американских авиакомпаний об обнаружении и предотвращении ложных сигналов GPS. Принимая во внимание эти рекомендации, администрация гражданской авиации Индии создала 4 ноября специальный комитет и провела обсуждения с ведущими мировыми экспертами.
Ops Group, краудсорсинговый веб-сайт, собирающий данные о полетах, сообщил о регистрации с 25 сентября двадцати фактов нарушения работы навигационных устройств самолетов, вызванных поддельными сигналами GPS. Об этом сообщили экипажи более десяти коммерческих, военных и бизнес-лайнеров.
В одном из таких случаев из-за подделки сигнала GPS пассажирский самолет без разрешения вошел в воздушное пространство Ирана. В другом случае самолету пришлось запрашивать у операторов управления воздушным движением прямой контроль полета до пункта назначения Дохи.
Причем, как сообщается, большинство подобных инцидентов были зафиксированы в воздушном пространстве Ирана. Однако несколько дней назад была отмечена отправка GPS-спуфинга самолетам вблизи иракского Эрбиля и турецкой Анкары.
Администрация гражданской авиации Индии предупредила, что самолеты, пролетающие над некоторыми районами Ближнего Востока, получают ложные сигналы GPS. Особую обеспокоенность в этой связи вызывает сильно загруженный воздушный коридор, проходящий над Азербайджаном и северным Ираком. Подмена сигнала GPS, которая включает замену истинного спутникового позывного манипулируемым сигналом, использовалась, в частности, для нападения на гражданские пассажирские рейсы. Хотя помехи GPS более распространены и их легко обнаружить, спуфинг не проявляется сразу, а значит, может сбить самолет с намеченного курса. В этой связи пилотам, в случае если они подозревают подделку, рекомендуют отключить входы GPS.
Напомним, что с летних месяцев этого года в результате активации незаконными вооруженными формированиями Армении радиоэлектронных боевых систем в воздушном пространстве Азербайджана над Карабахом были зафиксированы случаи нарушений сигналов GPS самолетов. Данные радиоэлектронные боевые системы сепаратистов были обнаружены после проведения Азербайджаном в сентябре в Карабахе специальных антитеррористических мероприятий.