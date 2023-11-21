Самолетам, пролетающим в воздушном пространстве Азербайджана, передают неверные GPS-сигналы?

Радиотехническая комиссия по аэронавтике США установила, что «поддельные» GPS-сигналы передаются самолетам, которые пролетают через воздушный коридор, проходящий над Азербайджаном, Ираком и Ираном. В результате, это может привести к ситуации, при которой GPS-приемники самолетов зафиксируют неправильные координаты и время, что чревато серьезным риском для безопасности полетов.

Генеральное управление гражданской авиации Индии (DGCA) распространило 24 ноября для местных авиакомпаний подробные инструкции по обнаружению и борьбе с ложными сигналами GPS, разработанные по рекомендации Федерального управления гражданской авиации США.

27 сентября Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распространило отчет под названием «Нарушение сигналов GPS Ирака/Азербайджана и фальсификация сигналов представляют угрозу безопасности». В отчете, в частности, говорится, что различные гражданские авиаперевозчики Ирака и Азербайджана сообщают о регистрации GPS-спуфинга, угрожающего безопасности полетов. В FAA отмечают, что подобная информация поступает также и от иракских гражданских авиаперевозчиков.

В FAA добавили, что это чревато «потерей ситуационной осведомленности и увеличению проблем с рабочей нагрузкой пилотов и региональных диспетчеров воздушного движения, что может привести к потенциальным авариям и/или гибели людей».

Вслед за этим FAA выпустило памятку для американских авиакомпаний об обнаружении и предотвращении ложных сигналов GPS. Принимая во внимание эти рекомендации, администрация гражданской авиации Индии создала 4 ноября специальный комитет и провела обсуждения с ведущими мировыми экспертами.

Ops Group, краудсорсинговый веб-сайт, собирающий данные о полетах, сообщил о регистрации с 25 сентября двадцати фактов нарушения работы навигационных устройств самолетов, вызванных поддельными сигналами GPS. Об этом сообщили экипажи более десяти коммерческих, военных и бизнес-лайнеров.

В одном из таких случаев из-за подделки сигнала GPS пассажирский самолет без разрешения вошел в воздушное пространство Ирана. В другом случае самолету пришлось запрашивать у операторов управления воздушным движением прямой контроль полета до пункта назначения Дохи.