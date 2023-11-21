Россия потеряла 76 самолетов

Министр транспорта Виталий Савельев заявил, что Россия в результате введенных против ее авиаотрасли санкций потеряла 76 пассажирских самолетов, передают российские СМИ.

«Нас неожиданно застали врасплох тогда решениями забрать самолеты. В целом мы потеряли 76 пассажирских судов», — сказал Савельев в рамках открытия экспозиции «Россия в движении» на ВДНХ.

Санкции в отношении российской авиаотрасли были введены после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В частности, США и ЕС запретили поставку в РФ самолетов и комплектующих, а также обязали лизингодателей вернуть самолеты, уже сданные в лизинг (их число, по данным Bloomberg, составляло до 40% российского флота). В итоге иностранные суда российских авиакомпаний арестовали за рубежом.