Израильские и палестинские дети возвращаются домой видео
В социальных сетях распространились кадры несовершеннолетних израильтян и палестинцев, освобожденных в результате сделки между Израилем и ХАМАС.
Несовершеннолетние, освобожденные в результате сделки Израиля и ХАМАС pic.twitter.com/FW53AaGpJ2— Bellman13 (@Bellman138) November 25, 2023
Несовершеннолетние, освобожденные в результате сделки Израиля и ХАМАС pic.twitter.com/utG5T5crzr— Bellman13 (@Bellman138) November 25, 2023
Несовершеннолетние, освобожденные в результате сделки Израиля и ХАМАС pic.twitter.com/jrxowhA5WB— Bellman13 (@Bellman138) November 25, 2023
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