Карта «Мир» заработает на Кубе

Власти Кубы рассчитывают до конца 2023 года наладить на острове работу карт платежной системы «Мир». Об этом заявил министр туризма республики Хуан Карлос Гарсиа Гранда в соцсети X.

«На Кубе начинается технологическое внедрение использования российских карт «Мир» в качестве платежного средства», — пояснил Гранда.

Он добавил, что этот процесс постепенно распространится на всю страну, начиная с туристических объектов в Гаване, Варадеро и на островах провинций Сьего-де-Авила и Камагуэй. По словам министра, до конца 2023 года услугу внедрят в большинстве объектов туриндустрии, сетевых магазинах и сервисных центрах.

В середине ноября на всей территории Венесуэлы начала работать российская система «Мир». Министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто отметил, что она позволяет проводить платежи на 100% территории страны, порядка 36% всех платежных пунктов принимают карты «Мир».