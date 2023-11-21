Американский генерал Джеймс Джонс о ходе войны в Украине. Что будет?

Подгтовил: Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 19:54

«Я думаю, что решение Владимира Путина о вторжении было, вероятно, одним из самых больших исторических просчетов, который когда-либо совершал лидер страны. И мы никогда не узнаем, что именно послужило причиной такого решения. При этом я считаю, что Путин воспринял неудачный вывод [международной коалиции войск, возглавляемых США] из Афганистана, как свидетельство того, что Соединенные Штаты, возможно, не будут рады вторжению, но поверят, что война закончится очень быстро, и в итоге захват Украины, как и аннексия Крыма, быстро станет свершившимся фактом. К несчастью Путина, он горько ошибся». О влиянии войны в Украине на мировую ситуацию рассказал в интервью грузинской службе «Радио Свобода» четырехзвездный генерал морской пехоты США в отставке, бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Джонс. Комментируя ход украинской войны, Джеймс Джонс назвал ситуацию «неясной». По его словам, наступление Украины, начавшееся в июне, было лишено ключевого элемента – авиации. Тогда как у россиян было достаточно времени для минирования тех районов, где, по их мнению, будут наступать украинские [сухопутные] войска. И это привело к тому, что все замедлилось.

«Но я думаю, ясно одно, - подчеркнул генерал. - Амбиции господина Путина по полному захвату Украины не осуществятся». По словам Джонса, в настоящее время сложно ответить на вопрос, какая из сторон выиграет войну. «Однако, если посмотреть на то, что происходит на поле боя, то можно заметить, что ни одна из сторон явного преимущества перед другой не имеет, - считает отставной генерал. - В то же время нет никаких сомнений в том, что изначальный план России в целом реализован не был». По мнению Джонса, если война не закончится победой Украины и поражением России, то «автократы во всем мире явно приободрятся». «Мне кажется, что в этом случае лидер Китая, вероятно, пересмотрит свою позицию по отношению к Тайваню», - считает он.

Джеймс Джонс заявил, что Путин готов бросить в бой любое количество живой силы, учитывая, что Россия более густонаселена, чем Украина. По его словам, уроки почти двух лет войны были усвоены и в России, и в Украине. «Теперь они лучше знают друг друга, знают, в чем их сильные и слабые места. Неудивительно, что обе стороны пытаются воспользоваться этим преимуществом. Но я не вижу, как русские способны реализовать цель Путина и захватить всю Украину», — утверждает Джонс. По словам американского генерала, в первый год полномасштабной войны Украина больше оборонялась, что гораздо легче с точки зрения потерь живой силы. Затем, на второй год, Украина захотела перейти в наступление, но тогда же выяснилось, что если не атаковать с соотношением сил, хотя бы, три-четыре-пять к одному, потери будут очень большими. «И тот факт, что они вели общевойсковую войну без авиации, замедлял процесс, - подчеркивает Джонс. - Я думаю, что необходимая воздушная мощь уже на подходе, но она не будет готова к использованию в боях в течение некоторого времени. Как только украинцы ее получат, они смогут действительно реализовать свой общевойсковой потенциал. Они превосходно понимают, что им нужно собрать все вместе прежде, чем они смогут действительно начать что-то менять». Джонс сказал, что, в целом, с самого начала было бы лучше, если бы союзники предоставили необходимое оборудование, которое Украина хотела и должна была получить, чтобы вести более эффективную кампанию, особенно, когда она попыталась перейти в контрнаступление.

«И я думаю, что Соединенные Штаты были причастны к тому, что оружие было предоставлено недостаточно быстро, особенно это касается авиации, - отметил генерал. - Мы были слишком осторожны, не давая украинцам оружие, способное нанести ощутимый удар по России. Таким образом, украинцы были вынуждены вести войну со связанными за спиной руками. Но я думаю, что сейчас люди это понимают, цепочки поставок стали лучше, а оборудование поступает быстрее. Так что, придется ждать и смотреть. Но главным недостающим элементом, повторюсь, является авиация... Если в этом году не будет принята резолюция, (а она, судя по всему, принята не будет), то ситуация изменится только после того, как ВСУ получат необходимую воздушную мощь». По словам Джонса, американские военные хотят предоставить оружие с большей дальностью действия, однако политическое руководство США эту идею не поддерживает. «Но если вы собираетесь вести войну, то вам нужно вести её, чтобы выиграть, - отметил Джонс. - И у вас должно быть оборудование, необходимое для победы. В противном случае вы зайдете в тупик, а это никому не пойдет на пользу». По словам американского генерала, Украина понимает, что без воздушной мощи потери живой силы будут расти в геометрической прогрессии. Поэтому нужно быть очень осторожным, ведь для ВСУ очень важна живая сила.