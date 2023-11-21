Полиция Лондона пресекает проявления вражды

Марш в поддержку Палестины в центре Лондона стал одним из многих крупных протестных мероприятий, которые проходят в столице Великобритании каждые выходные с начала войны между Израилем и ХАМАС в прошлом месяце, передает Haaretz.

Столичная полиция сообщила об аресте мужчины по подозрению в разжигании расовой ненависти незадолго до начала марша. "Офицеры обратили внимание на его плакат с нацистской символикой", — сообщили в полиции.

Во время марша офицеры раздавали листовки, разъясняющие, что будет считаться правонарушением, в связи с давлением высокопоставленных правительственных чиновников на полицию с требованиями усилить меры против предполагаемых проявлений антисемитизма на акциях протеста. Заместитель помощника комиссара полиции Аде Аделекан предупредил: "Любой, кто проявляет расизм или разжигает ненависть к какой-либо группе, должен ожидать ареста, как и те, кто поддерживает ХАМАС или другие запрещенные организации".

"Мы не потерпим тех, кто отмечает или пропагандирует террористические акты, такие как убийство или похищение невинных людей, или распространяет высказывания, разжигающие ненависть", — добавил он.