Израиль готовит силы для разгрома ХАМАС

После окончания временного перемирия армия Израиля возобновит операции в Газе, направленные на уничтожение ХАМАС . Как передает израильская газета Haaretz, об этом заявил глава Генштаба ЦАХАЛ Херци Халеви.

"Перемирие в рамках этого соглашения было бы невозможно без давления, осуществляемого ЦАХАЛом. Мы не планируем прекращать эти действия, пока не будут освобождены все заложники", — заявил Халеви.

Кроме того, он подчеркнул, что военные используют паузу в боевых действиях для анализа и подготовки своих сил. "Мы снова начнем давление, чтобы освободить как можно больше пленных в кратчайшие сроки, каждого из них. Мы обязаны бороться и рисковать нашими жизнями ради их возвращения домой, чтобы они могли жить в безопасности", — заявил Халеви.