Китай выпроводил эсминец США из своих территориальных вод

Китайские военные вытеснили американский эсминец USS Hopper, "незаконно вторгшийся" в территориальные воды КНР у острова Сиша в Южно-Китайском море. Как передает CGTN, об этом сообщили в Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Командование НОАК на Южном театре военных действий развернуло свои военно-морские и военно-воздушные силы для "отслеживания, мониторинга и предупреждения" судна, говорится в заявлении старшего полковника Тянь Цзюньли, официального представителя Южной зоны боевого командования НОАК.

По словам Тяня, США "серьезно поставили под угрозу суверенитет и безопасность Китая", а незаконное вторжение служит "неопровержимым доказательством" стремления Вашингтона к "морской гегемонии" и "милитаризации Южно-Китайского моря".

Представитель добавил, что командование театра военных действий будет поддерживать статус повышенной готовности и принимать все необходимые меры для решительной защиты национального суверенитета, безопасности, а также мира и стабильности в регионе.