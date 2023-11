России оказалось негде хранить баллистические ракеты

Россия приостановила запуски крылатых ракет из-за логистических проблем в Новороссийске, сообщает британская военная разведка в своей сводке.

Ранее Россия обычно пополняла запасы ракет в Севастополе, но из-за увеличившегося риска украинских ударов по этой базе российские военные были вынуждены перенести хранение ракет в Новороссийск. Теперь они сталкиваются с логистическими трудностями, такими как загрузка ракет на корабли. Киев ранее заявлял, что приостановка запусков ракет связана с логистическими проблемами в Новороссийске.

5 октября стало известно о выводе большей части Черноморского флота России из Крыма, часть кораблей была переведена в Новороссийск, часть — в Феодосию. По мнению британской разведки, российское командование пытается ускорить решение проблем со складированием ракет, чтобы подготовиться к ожидаемой зимней кампании обстрелов украинского тыла.

