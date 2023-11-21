В субботу вечером жители Эйлата слышали два взрыва и видели следы ракет в воздухе. Система раннего оповещения не включалась - как сообщает ЦАХАЛ, в этом не было необходимости, так как Эйлату ничто не угрожало, передают израильские СМИ.

С интервалом в 10 минут в небе над Красным морем были сбиты ракетами "Хец" два летающих объекта, обломки упали в море.

Несмотря на отсутствие официального оповещения, некоторые жители Эйлата, не привыкшие к подобным событиям, были напуганы взрывами и укрылись в бомбоубежищах, сообщает "Хадашот 12". В пропалестинских сетях активно распространяется видео с паническими восклицаниями жителя Эйлата в связи со взрывами ракет.

ЦАХАЛ пока не раскрыл, что именно было сбито над Красным морем, и никто не взял на себя ответственность за происшествие. Тем не менее, в социальных сетях уже распространяются слухи о том, что Эйлат подвергся атаке со стороны йеменских хуситов.

Хуситы запускают ракеты по Эйлату pic.twitter.com/2JsG1OqVV8 — Bellman13 (@Bellman138) November 25, 2023

Хуситы запускают ракеты по Эйлату pic.twitter.com/Y55SM7AEsB — Bellman13 (@Bellman138) November 25, 2023