Экс-советник Нетаньяху в интервью haqqin.az: "Газа стала бы вторым Сингапуром... Если бы деньги ушли на мир, а не войну"

«Глядя в будущее, мы должны разорвать порочный круг насилия на Ближнем Востоке, - подчеркнул президент США. - Мы должны подтвердить нашу решимость стремиться к такому решению, основанному на создании двух государств, при котором израильтяне и палестинцы однажды смогут жить бок о бок с равным уровнем свободы и достоинства. ХАМАС совершил террористическую атаку потому, что не боится ничего, кроме того, что израильтяне и палестинцы смогут жить бок о бок в мире».

В первый день перемирия с Израилем ХАМАС освободил двадцать четыре заложника в возрасте от двух до 85 лет, в числе которых были также граждане Таиланда, Филиппин и Германии. Тем временем израильское правительство освободило 39 палестинских женщин и подростков мужского пола, которые отбывали тюремное заключение или были задержаны.

- Судя по информации израильских СМИ, помимо освобождения в ходе четырехдневного перемирия 53 заложников ХАМАС обещает также освобождать по десять заложников за каждый дополнительный день прекращения огня со стороны ЦАХАЛ…

- В общей сложности обмен происходит по такой схеме: за освобождение каждого заложника, удерживаемого ХАМАС, Израиль должен выпускать из тюрем трех палестинцев. Всего будут освобождены 53 заложника и, соответственно, Израиль выпустит 159 палестинцев, отбывающих тюремный срок за терроризм. Есть также договоренность о том, что за каждый день перемирия ХАМАС освободит 10 заложников. То есть, это чистый шантаж! Представьте, что вы арестовали бандитов, которые пришли вас убить. Тогда приходят другие террористы, которые похищают ваших детей, женщин и требуют, чтобы вы отпустили арестованных. Классический рэкет! Тем не менее, в обмен на освобождение заложников Израиль согласился выпустить 159 террористов...

- Историк, писатель и публицист Марк Солонин в интервью израильскому радио сказал, что сделка Израиля с ХАМАСом – это не соглашение об освобождении заложников, а договор о прекращении войны, который будет иметь для Израиля катастрофические последствия. По его мнению, для обмена заложников на заключенных достаточно было двух часов, а временное перемирие станет постоянным, поскольку под давлением США и Европы власти Израиля не пойдут на возобновление войны. Тем самым, варварское нападение 7 октября сойдет ХАМАСу с рук…

- Нет никаких оснований полагать, что перемирие станет концом антитеррористической операции ЦАХАЛа в Газе. Назовем вещи своими именами: правительство Израиля дважды подставило свой народ. В первый раз, когда 7 октября на границе с Газой не оказалось армии, и террористы смогли убить свыше тысячи израильтян и взять в заложники более двухсот человек.

А во второй раз армия не смогла вовремя прийти людям на помощь, позволив террористам ХАМАС в течение нескольких часов по сути беспрепятственно зверствовать на юге Израиля. Я не думаю, что правительство Нетаньяху пойдет на то, чтобы в третий раз предать своих граждан. С другой стороны, ХАМАСу крайне необходимо перемирие, чтобы перегруппировать свои силы и, возможно, устроить очередную пропагандистскую кампанию, пригласить мировые СМИ и показать им, как разрушена Газа, и как страдает «мирное палестинское население». Естественно, они не скажут, что прячутся за спинами палестинских женщин и детей, что устраивают свои базы в больницах, школах, мечетях…

Словом, я уверен, что ЦАХАЛ доведет дело до конца. Сразу после кровавых событий 7 октября правительство Нетаньяху сформулировало две главные цели - освобождение заложников и уничтожение ХАМАС. Армия не остановится, даже если ХАМАС будет затягивать перемирие, освобождая по десять заложников в день. Даже на этих условиях террористы получат передышку не более, чем на двадцать дней, после чего война возобновится. Необходимо понять, что власти не могут позволить, чтобы население Израиля жило под постоянной угрозой уничтожения. Член политбюро ХАМАСа Гази Хамад в интервью ливанскому изданию LBCI сказал, что резня, устроенная 7 октября в Израиле, является оправданной и будет повторяться вновь и вновь. По словам Хамада, «сионистскому образованию» нет места на земле, а значит, ХАМАС должен уничтожить его…

- Но ведь Израилю угрожает не только ХАМАС. Вот, к примеру, йеменские хуситы вообще не придерживаются перемирия и обстреливают ракетами израильскую территорию. Не говоря уже о том, что есть «Хезболла» и Иран…

- Хуситы находятся на относительно далеком от Израиля расстоянии и особой угрозы не представляют. Их ракетные обстрелы — это уже другой вопрос, который будет решен, когда придет время. Куда большую угрозу представляет собой ливанская «Хезболла», подвергающая артиллерийским и ракетным обстрелам северные регионы Израиля. В результате, правительство было вынуждено эвакуировать граждан из приграничных с Южным Ливаном населенных пунктов. Будучи международно признанной террористической организацией, «Хезболла» расположилась непосредственно на границе с Израилем в то время, как в соответствии с резолюцией ООН за номером 1701, принятой после завершения Второй ливанской войны 2006 года, организация «Хезболла» должна была быть полностью разоружена и отведена за реку Литания, а в приграничных с Израилем районах Ливана не должно быть никаких военных. Впрочем, читателям haqqin.az хорошо известно, как «выполняются» резолюции ООН. Так что, на данный момент от «Хезболлы» исходит такая же угроза, как от ХАМАС.

- По некоторым данным, «Хезболла» ждет из Тегерана только приказа напасть на Израиль. Общеизвестно, что реальные рычаги управления этой организацией, в арсенале которой более 150 тысяч ракет, находятся не в Бейруте, а в Тегеране. На Ваш взгляд, почему лидер «Хезболлы» шейх Хасан Насралла так и не получил из Ирана приказ вторгнуться в Израиль с севера?

- Думаю только потому, что США очень оперативно и безоговорочно подставили плечо Израилю. Президент Байден на деле продемонстрировал солидарность, направив к берегам Израиля две ударные группировки авианосцев. Байденовское предупреждение: «Don’t!» прозвучало для Ирана и его прокси одновременно угрожающе и ясно. Поняв, что за развязывание новой войны на Ближнем Востоке Иран рискует оказаться под массированным огнем «томагавков» сразу с нескольких сторон, режим аятолл тут же перешел на режим «revers». Что же касается йеменских хуситов, шиитских ополченцев в Ираке и прокси в Южном Ливане, то вступать в открытую войну против Израиля и США они, естественно, не хотят. Тем более после того, как увидели, во что ЦАХАЛ превратил вотчину ХАМАС – сектор Газы. При том, что полномасштабная наземная операция в Газе еще толком не начиналась…

- В таком случае, на что надеялись лидеры ХАМАС, напав 7 октября на израильские поселения? Ведь знали же, что, как выразился отставной подполковник Генштаба ЦАХАЛ Марк Бабот, «у Израиля сорвет башню» и он не оставит от ХАМАС камня на камне…

- Видимо, рассчитывали, что учиненный ими погром может стать детонатором новой региональной войны. Надеялись, что израильские арабы, палестинцы с Западного берега реки Иордан, боевики «Хезболлы» на севере поднимут мятеж, а там, гляди, и Иран предпримет атаку на Израиль. Помимо этого, руководство ХАМАС явно не ожидало столь стремительной и мощной реакции со стороны США, а также оперативной консолидации израильского общества, которое до событий 7 октября было всерьез расколото внутриполитическими разногласиями.

Извечная проблема израильского общества состоит в том, что после каждой войны оно начинает уверять себя, что соседи усвоят полученный урок и больше не нападут. Так было после Шестидневной войны 1967 года, когда Израиль разгромил войска пяти арабских стран, так было после войны Судного дня 1973 года, когда Израиль одновременно атаковали Сирия и Египет, такая же нерациональность израильского общества привела к нападению 7 октября 2023 года. Очень хочется верить, что и руководство, и народ Израиля придут, наконец, к очевидному выводу - в отношении нерациональных игроков сила сдерживания не работает.

- Израильская пресса пишет, что 70 процентов оружия, обнаруженного на складах и в тоннелях ХАМАС, было произведено в России. Есть определенные подозрения в том, что Москва сыграла свою роль в эскалации событий на южных границах Израиля, которая отвлекла внимание мирового сообщества от войны в Украине…

- А разве в России когда-нибудь скрывали тесные связи с Ираном и ХАМАС? Следует понимать, что на фоне войны в Украине россияне стали с Ираном стратегическими союзниками. Что же касается российского оружия, найденного у террористов ХАМАС, то это контрабанда. Его могли привезти в Газу из Ирана и Египта. Как известно, Москва продает много оружия на Ближнем Востоке. Думаю, участие России в нападении на Израиль было косвенным: Путину эта война была очень нужна, и его надежды в целом оправдались – война в Украине сошла с первых полос ведущих мировых СМИ, уступив место событиям в секторе Газа…

- Судя по массовым демонстрациям на Западе и волне антисемитизма, прокатившейся по всему миру, информационную войну Израиль явно проиграл…

- Следует признать, что преимущество в информационной войне с самого начала было не на стороне Израиля. ХАМАС очень ловко играет на чувствах полутора миллиардов мусульман. Волна антисемитизма в мире и, в частности, в Европе была поднята, главным образом, за счет подмены понятий. Мол, сильный, до зубов вооруженный Израиль против слабых палестинцев, лишенных, к тому же, элементарных прав и свобод. Понятно, что при таком нарративе «болеть» будут за слабых и обездоленных. Выиграть в такой ситуации информационную войну практически невозможно.

Тем не менее, мы пытаемся донести до сознания мирового сообщества, что воюем против террористов, представляющих угрозу всему цивилизованному миру, против одурманенных националистической пропагандой головорезов и убийц детей, которые понимают только язык силы...

- Вопрос технического характера. В СМИ прошла информация об уничтожении воздушных целей ХАМАСа новейшей израильской системой ПВО «Железный луч». Есть ли официальное подтверждение этого со стороны ЦАХАЛа?

- Пока о «Железном луче» сообщают только израильские телеканалы. Главное преимущество этой системы заключается в ее дешевизне. Дело в том, что каждый выстрел «Железного купола» обходится стране в несколько десятков тысяч долларов. А за время войны в сторону Израиля, причем не по военным объектам, а непосредственно по мирным жителям, ХАМАС выпустил до 10 тысяч ракет. Новая система разработана на основе действия лазера, обнаруживает цель и поражает ее лучом, в результате чего ракета или беспилотник теряют управление и падают.

- Что будет с Газой после того, как ЦАХАЛ уничтожит инфраструктуру ХАМАС?

— Это - ключевой вопрос, который постоянно обсуждается в Израиле и на который по сей день нет ответа. Есть, правда, различные сценарии, но в любом случае ЦАХАЛ несколько месяцев будет находиться в Газе, чтобы зачистить террористические ячейки и полностью ликвидировать инфраструктуру ХАМАС. Ясно также, что Израиль не намерен управлять Газой. Вместо того, чтобы развивать свой регион, ХАМАС направил десятки миллиардов долларов помощи из других стран мира на уничтожение Израиля.

Если бы все средства, предоставленные Евросоюзом, ООН, Катаром и другими государствами, ХАМАС не использовал на строительство 500 километров тоннелей, кустарное производство ракет, стрелкового оружия и прочего, а на развитие региона, то Газа давно уже стала бы вторым Сингапуром.Так что, вопрос о том, кто сможет управлять Газой, остается открытым. С другой стороны, кто возьмет на себя ответственность использовать адресованные Газе средства не для нагнетания ненависти и пропаганды разрушения, а на созидание? Сомневаюсь, что это может сделать администрация Махмуда Аббаса.

Ведь и на Западном берегу тоже есть террористические ячейки и удручающие масштабы коррупции, там также, как в Газе, разворовываются огромные деньги, поступающие от различных стран и организаций. К тому же, система образования на Западном берегу Иордана, как и в Газе, построена на воспитании оголтелой ненависти к Израилю. Палестинские дети растут под прессом постоянной пропаганды, призывающей убивать евреев. А это значит, что и с последующими поколениями палестинцев будет невозможно договорится о стабильном мире. Личное мое мнение заключается в том, что палестинская автономия не должна управлять Газой. Но ни американцы, ни европейцы, ни соседние арабские страны в лице Египта, Иордании, монархий Персидского залива также не хотят брать на себя контроль над сектором. С сожалением приходится констатировать, что палестинцы брошены на произвол судьбы. Когда-то их оставили один на один с диктатурой ХАМАСа и, как мы видим, ничего хорошего из этого не вышло. Ну, а сейчас они вообще никому не нужны…