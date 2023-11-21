Эрдоган предрекает «век турецких женщин»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к осознанию проблемы насилия в отношении женщин. Об этом он рассказал в ходе выступления в Университете Халич на мероприятии, посвященном Международному дню борьбы против насилия в отношении женщин , цитируют Эрдогана турецкие СМИ.

Эрдоган подчеркнул значительный прогресс Турции в этом вопросе и отметил, что борьба с насилием в отношении женщин является ключевой частью государственной политики. Турецкий лидер пообещал, что "столетие Турции будет столетием женщин".

Президент Турции также упомянул создание в 2011 году Министерства по делам семьи и социальных услуг, задачей которого является поддержка женщин и борьба с насилием. Эрдоган осудил попытки некоторых лиц исказить роль и вклад этого министерства, подчеркнув важность семьи как основы общества.

"Семья - основа общества, включающего женщин, мужчин, детей и пожилых людей. Без семьи человек как личность остается неполноценным. Нападки на институт семьи в нашей стране не связаны с защитой прав женщин. Настоящая цель этих атак - подрыв национального единства, начиная с семейных устоев, и уничтожение тех ценностей, которые формируют наш народ", — заявил Эрдоган.

В своем выступлении Эрдоган также выразил мнение, что насилие в отношении женщин и детей противоречит основным семейным ценностям, и заявил о необходимости укрепления семейных уз как способа борьбы с насилием. Он подчеркнул, что защита семьи способствует обеспечению прав и безопасности женщин в Турции.