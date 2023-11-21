ЕС выделит Украине средства для восстановления портов
Европейская комиссия предоставит Украине 50 млн евро на ремонт портовой инфраструктуры, пострадавшей от российских ударов, чтобы способствовать дальнейшему экспорту агропродукции на мировой рынок. Об этом говорится в письме президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к президенту Украины Владимиру Зеленскому, которое она обнародовала в соцсети X.
В письме фон дер Ляйен приветствовала открытие Украиной черноморского гуманитарного коридора, который позволил продолжить морской экспорт.
"Чтобы поддержать эти усилия, Еврокомиссия делает доступными 50 млн евро на быстрый ремонт и обновление инфраструктуры украинских портов", – говорится в письме.
Президент ЕК отметила, что со временем инвестиции позволят украинским портам вернуться к объемам экспорта, которые были до начала войны.
Она добавила, что в октябре этого года, Украина экспортировала 4,6 млн тонн зерна – 3,6 млн тонн товаров кораблями и еще 1 млн тонн по железной дороге и грузовиками.