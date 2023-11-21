Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия останется в районе боевых действий до полного возвращения всех заложников. Как передает Haaretz, об этом он заявил 25 ноября во время посещения сектора Газа.

Галант подчеркнул, что переговоры об освобождении заложников будут проводиться даже в условиях боевых действий и обстрелов.

"Способность Израиля вернуть первую группу заложников была результатом оказанного военного давления. Когда мы оказываем давление, они требуют перемирия; когда давление усиливается, они ищут другие условия прекращения огня; при продолжении эскалации они предлагают компромиссы, и когда давление становится еще сильнее, они готовы к приемлемым предложениям. В этом вся стратегия," - сказал он.