Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 22:34

Президент Ильхам Алиев подписал положение, разъясняющее сферу ответственности Транспортного координационного совета (ТКС) - нового межведомственного органа с широкими компетенциями в сфере всех видов наземного транспорта, автодорожного движения и развития транспортной магистральной инфраструктуры. Идея такого коллегиального органа, объединяющего задачи различных ведомств, ответственных за сферу транспорта, обсуждалась сравнительно давно. Ведь сфера транспорта и логистики в экономике Азербайджана занимает около 6 процентов ВВП (похожая доля в ВВП и у России с Казахстаном). Тем не менее, влияние этой отрасли гораздо выше, учитывая, что фактически транспорт – это ключевая сфера обеспечения связности промышленности, аграрной сферы, сферы услуг, торговли и строительства. Кроме того, эта сфера обеспечивает экспортные и логистические мощности субъектов экономики.

Для чего нужен был Совет? Указ о создании ТКС был подписан главой государства в апреле 2023 года. Предполагается, что Координационный совет будет аккумулировать межведомственные предложения по бюджетному и частно-государственному финансированию строительства (текущего и капитального ремонта) всех объектов наземной транспортной инфраструктуры и, прежде всего, автомобильных дорог. Помимо этого, Совет будет вносить предложения по строительству, расширению и совершенствованию железнодорожных линий. Обращает на себя внимание тот факт, что одновременно со стартом Координационного совета, президент утвердил "План действий на 2024-2026 годы по увеличению транзитного потенциала и поощрению транзитных перевозок по транспортным коридорам, проходящим через территорию Азербайджана". В определенной мере, этот план станет "маршрутной картой" для деятельности Координационного совета в сфере МТК. В принципе, основа экономической активности в стране – это автодорожные перевозки, доля которых доходит до 77-80 процентов от общего числа перевозок. В случае же пассажирских перевозок доминирование автомобильных дорог становится еще более явным. Поэтому вполне ожидаемо, что основная доля внимания нового межведомственного координатора будет сосредоточена на данном виде транспорта, касающегося всех граждан страны буквально в ежедневном режиме.

С Востока в Баку, с севера туда же Касаемо автодорожных международных транспортных коридоров (МТК), основным приоритетом, как и в предыдущие годы, останется развитие двух коридоров: с востока на запад из Баку в Грузию и с севера на юг - из России в Иран. В то же время, одна из главных задач Координационного совета будет заключаться в развитии коммуникаций регионального значения. Речь идет о дорогах, которые имеют статус "второстепенных" и "местных" и являются основными инфраструктурными сетями для обеспечения связности и живого взаимодействия азербайджанской экономики во всю глубину территории страны. В настоящий период наиболее интенсивную динамику получили проекты в новых экономических районах. В плане мероприятий Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана по реализации "Первой госпрограммы Великого возвращения на освобожденные территории", предусмотрено подготовить в течение 2022-2026 годов проекты по строительству двадцати автомобильных дорог общей протяженностью 2264,5 километра, а также провести буровзрывные и земляные работы, связанные со строительством международного аэропорта в Лачинском районе. Отмечу, что строительство двенадцати из двадцати дорог должно быть завершено в 2023 году.