3 года «Азеришыг» в Кельбаджаре

ОАО «Азеришыг» уже начало восстановительные работы в Кельбаджаре. 18 июля 2020 года город Кельбаджар был обеспечен электроэнергией. На начальном этапе были обеспечены воинские части и специальные объекты государственной важности в регионе.

Среди районов, освобожденных в ходе 44-дневной войны, Кельбаджар по своему географическому строению является самым сложным по рельефу.

Уже построена линия электропередачи 110 кВ от расположенной в Гяндже подстанции «Гянджа-2» до Дашкесана, а также линии электропередачи 110 кВ и 35 кВ в нескольких направлениях в Кельбаджаре.

26 июня 2022 года президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Кельбаджарского центра цифрового управления. Комплектующие работы ведутся в центре, который оснащен самым современным оборудованием. Центр цифрового управления Кельбаджара будет играть важную роль в обеспечении региона устойчивым и бесперебойным электроснабжением в будущем.

Одновременно в районе Истису начато строительство подстанции 110-35 кВ «Истису». По итогам проделанной работы будет создана кольцевая схема электроснабжения, соединяющая электрические сети Кельбаджарского и Лачинского районов.

Отметим, что советское правительство не могло обеспечить электроэнергией район Алагеллер из-за сложного рельефа, крутизны и непроходимости дорог. Сегодня на этих территориях горит свет.

В то же время близятся к завершению работы по направлениям Зар, Зейлик, Истису, Аггая, Марджимек и Йеллиджа. В указанных селах закопаны новые столбы, подающие электроэнергию, проложены современные изолированные кабельные линии. Этот тип изолированных кабельных линий не только экологичен, но и безопасен, а также минимизирует потери энергии. Также в суровых погодных условиях в высокогорных районах обнажаются открытые провода из-за обледенения и контакта ветвей деревьев на участке, проходящем через лесную полосу.

Устранение таких аварий требует много времени. Подобные проблемы не возникают в изолированных кабелях. При этом открытые кабели должны иметь защитную длину 30 метров. Учитывая, что протяженность линий составляет десятки километров, нетрудно представить, сколько при этом теряется свободной территории. У изолированных кабелей зона защиты составляет всего 4-6 метров.

ОАО «Азеришыг» сегодня продолжает свою работу в Кельбаджаре.