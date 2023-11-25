«Азеригаз» проведет акции «Открытый микрофон» в регионах

На следующей неделе (27, 28, 30 ноября и 1 декабря) с 11:00 до 12:00 в четырех районах пройдут акции "Открытый микрофон" ПО "Азеригаз".

Акция в первый день недели пройдёт в селе Кёчаскер Агстафинского района (напротив отделения почты), во второй день - в селе Кушчу Дашкесанского района (напротив представительства исполнительной власти), в четвертый день - в селе Косалар Газахского района (напротив представительства исполнительной власти), в пятый день - в селе Азафлы Товузского района (напротив представительства исполнительной власти).

Граждане могут подойти к указанным адресам и воспользоваться возможностями акции "Открытый микрофон", высказав свои проблемы и предложения.