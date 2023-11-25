Сигнал тревоги прервал выступление Зеленского видео
Президент Украины Владимир Зеленский участвовал во втором международном саммите по инициативе "Зерно из Украины". Во время его брифинга с представителями различных государств прозвучал сигнал воздушной тревоги.
Президент предложил всем присутствующим укрыться в бомбоубежище. Тем не менее, он продолжил отвечать на вопрос журналиста еще примерно минуту.
После этого брифинг был все же завершен из-за сигнала тревоги.
Сигнал воздушной тревоги прервал брифинг Зеленского pic.twitter.com/MDkk1GGOSE— Bellman13 (@Bellman138) November 25, 2023