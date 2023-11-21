Медведеву показали беспилотных «Термитов»

Российские разработчики представили беспилотные вертолёты "Термит", способные нести до трех ракет с лазерным наведением, сообщили российские СМИ.

Демонстрация прошла перед заместителем главы Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым во время его посещения индустриального парка "Руднево".

Как отмечает украинское издание Defense Express, разработка этого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) началась еще до российского вторжения.

Известно, что ракеты "Термита" могут наносить высокоточные удары на расстояние до шести километров. Сам беспилотник развивает скорость до 150 км/ч и способен находиться в воздухе до шести часов.

Производством беспилотных вертолетов "Термит" занимается группа компаний "Кронштадт".