Примерно 100 000 человек собрались на митинге в Тель-Авиве, требуя возвращения всех заложников из Газы. Ранее стало известно, что освобождение второй группы заложников, запланированное на сегодняшний день, несколько задерживается, передает The Times of Israel.

Однако МИД Катара уверил, что второй раунд обмена заложниками между Израилем и ХАМАС все же состоится.