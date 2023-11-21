Чемпион Азербайджана по баскетболу «Сабах» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Баскетбольной лиги Азербайджана.

У победителей самым результативным был Торадже Брейк, набравший 27 очков и сделавший 9 подборов. В «Сабахе» 22 очка набрал Кивон Дэвенпорт.

Сегодня в матче 5-го тура, проходившем в Олимпийском спорткомплексе Сумгаита, «Сабах» проиграл «Нефтчи» - 93:96.

После матча главный тренер «Нефтчи» Анар Сарыев отметил, что команде в этой игре необходимо было проявить характер и желание. «Благодарен ребятам, что они выполнили установку на матч. У нас есть травмированные баскетболисты, поэтому сегодня мы играли с семью игроками. Все ребята приложили максимум усилий. Сейчас будет готовиться к следующему матчу с «Гянджой». Верю, что и там сыграем хорошо», - сказал Сарыев.

Благодаря этой победе «Нефтчи»» вышел в лидеры чемпионата. Но у представляющего Хачмаз «НТД-ИНДИГО» на одну проведенную игру меньше.

В трех других ранее состоявшихся матчах 5-го тура были зафиксированы следующие результаты: «Серхедчи» - «Гянджа» - 109:108, «Хырдалан» - «НТД-ИНДИГО» - 86:96, «Джалилабад» - «Сумгаит» - 86:74.

В воскресенье состоится заключительный матч тура. В 12:00 в Олимпийском спорткомплексе Шеки местная команда примет бакинский «Хазри».

Турнирное положение:

1. «Нефтчи» - 9 очков (5 матчей)

2. «НТД-ИНДИГО» - 8 (4)

3. «Джалилабад» - 8 (5)

4. «Сабах» - 7 (4)

5. «Хазри» - 7 (4)

6. «Хырдалан» - 7 (5)

7. «Серхедчи» - 7 (5)

8. «Сумгаит» - 6 (5)

9. «Гянджа» - 6 (5)

10. «Шеки» - 4 (4).