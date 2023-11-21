Российская армия захватила Авдеевскую промышленную зону, расположенную на юго-восточной окраине города, которая с 2014 года находилась под контролем Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Это следует из сообщений российских военных Telegram-каналов.

Украина пока не комментирует и не подтверждает эти сообщения. Ранее украинские военные Telegram-каналы отмечали продвижение российских войск в области промзоны.

В то же время остальная часть Авдеевки, включая жилой сектор и коксохимический завод, остается под контролем ВСУ.

При этом, учитывая расположение промзоны на возвышенности, в случае подтверждения информации о ее захвате россиянами, это может затруднить положение украинского гарнизона в Авдеевке.