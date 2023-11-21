Беженцев из Газы разместили в Дагестане

"Сейчас около 50 человек, прибывшие в республику, уже едут в пункт временного размещения, где созданы все условия для их комфортного проживания. Наша страна всегда приходит на помощь тем, чьи права ущемлены, защищает их, дает еду и кров. И сейчас мы будем помогать представителям палестинского народа адаптироваться к новым условиям, поддерживать их, предоставим им возможность получать образование и работать", — написал в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меликов.

Ранее в Дагестане заявили о готовности принять около 200 беженцев из Палестины.

Для приема беженцев в регионе создали специальную рабочую группу под руководством заместителя председателя правительства республики Рамазана Джафарова. Премьер региона поручил медицинским учреждениям проработать вопрос введения упрощенного порядка медобслуживания. Региональному МВД поручили совместно с органами исполнительной власти оказать помощь по оформлению документов. Минтруд региона проработает вопросы по возможному трудоустройству эвакуированных граждан, а Минобрнауки Дагестана - возможность обучения детей.