Иран хочет от Турции «решительности» в палестинском вопросе

Главы МИД Ирана и Турции Хосейн Амир Абдоллахиан и Хакан Фидан провели телефонный разговор, в ходе иранский министр выразил надежду на укрепление сотрудничества с Турцией, сообщило иранское внешнеполитическое ведомство в своем Telegram-канале.

"Выразив удовлетворение растущей тенденцией сотрудничества в различных областях между двумя странами, министр иностранных дел нашей страны выразил надежду на то, что при продолжении дипломатии высокого уровня между двумя странами мы станем свидетелями возрастающего с каждым днем укрепления и углубления сотрудничества", — говорится в сообщении МИД Ирана.

Ведомство уточняет, что темой переговоров двух министров стали последние изменения в ситуации с палестино-израильским конфликтом и ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений Тегерана и Анкары.

По мнению главы иранского МИД, "необходимо, чтобы Иран и Турция вместе с другими исламскими странами приняли более решительные меры в поддержку палестинского народа".