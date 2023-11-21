Эрдоган замолвил словечко: ХАМАС отпустил пленных тайцев
Палестинское движение ХАМАС освободило взятых в заложники подданных Таиланда благодаря посредническим усилиям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом говорится в заявлении движения, опубликованном в его Telegram-канале.
«Благодаря усилиям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана нам удалось завершить процесс освобождения тайских заложников», — говорится в заявлении палестинской группировки.
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