Ночью силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как сообщает ТАСС, российская ПВО сбила несколько БПЛА в Калужской, Брянской и Тульской областях при попытке массированной атаки на Москву. Пострадавших нет, добавил Собянин.

Средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей, сообщили в МО РФ.

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