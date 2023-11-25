Украинская авиация уничтожает российскую боевую технику

Авиация Вооруженных сил Украины в течение суток реализовала новые удары по позициям российской армии: по данным Генштаба ВСУ, было 11 атак.

Об этом говорится в вечернем отчете украинского ведомства за 25 ноября. Мишенью для украинских пилотов стала российская техника и вооружение, а также личный состав.

«Подразделения ракетных войск поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства и склад боеприпасов противника», - добавил Генштаб.

Также в течение суток украинская оборона сбила 74 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131». Накануне Россия запустила по Украине 75 дронов. Есть раненые среди мирного гражданского населения. Повреждена гражданская инфраструктура Украины.