Премьер Канады вспомнил Сталина и пообещал поддерживать Украину до конца

Канада продолжит оказывать Украине поддержку так долго, сколько это будет необходимо, и именно тем, в чем будет нуждаться воюющая страна, заявил премьер-министр этой страны Джастин Трюдо.

«1932 и 1933 годами советский режим Иосифа Сталина приговорил украинский народ к смерти от голода. За этот короткий промежуток времени миллионы украинцев погибли, и геноцид врезался в коллективную память украинцев. Сегодня, когда Россия ведет свою ужасающую войну, голодомор напоминает, что украинцы испытывали боль раньше», - заявил премьер-министр Канады.

Он отметил, украинцы не отступают перед теми, кто пытается стереть их культуру и идентичность.

«Хочу четко заявить: битва Украины – это наша битва. В эту печальную 90-ю годовщину, вспоминая тех, кого мы потеряли, я хочу подтвердить непоколебимую поддержку Канадой свободной и независимой Украины. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, тем, чем потребуется», - подчеркнул Трюдо.