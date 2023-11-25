Байден сравнил действия России с голодомором

Президент США Джо Байден в субботу, 25 ноября, выпустил обращение в память о жертвах произошедшего 90 лет назад голодомора, которых вспоминали в этот день в Украине. Обращение Байдена опубликовано на сайте Белого дома.

Американский лидер напомнил, что миллионы украинцев страдали и умирали в 1932-1933 годах из-за голода, искусственно созданного «бесчеловечной политикой Иосифа Сталина и советского режима». «Сталин и его режим систематически захватывали украинское зерно и фермы и отправляли украинское зерно в другие части СССР с целью подавления национальной идентичности Украины», - отметил Байден. Сейчас, отметил он, сельскохозяйственная инфраструктура Украины снова подвергается атакам - на этот раз из-за «стремлений Владимира Путина к завоеваниям и власти».

«Силы РФ стремятся разрушить экономику и независимость Украины, намеренно нанося ущерб полям и разрушая украинские зернохранилища и порты. Это не просто атака на экономическую безопасность Украины, это циничное нападение на продовольственную безопасность во всем мире. Путин наносит ущерб наиболее уязвимым сообществам мира ради выгоды России», - подчеркнул американский президент, еще раз выразив солидарность с Украиной в ее противостоянии российской агрессии.