В поселке Шувелян Хазарского района Баку обнаружены боеприпасы, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

На место происшествия были направлены саперы Службы спасения особого риска МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности совместно с правоохранительными органами в ходе осмотра места происшествия были обнаружены: 1 ручная граната Ф-1, пригодная для боевого применения, 1 запал УЗРГМ и 10 снарядов калибра 9 мм.

Боеприпасы были вывезены с территории для обезвреживания.

При дополнительном осмотре места происшествия и прилегающей территории никаких других опасных или подозрительных предметов не было обнаружено.