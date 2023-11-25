Израиль получил новый список заложников

Израиль получил список имен похищенных палестинскими радикалами людей, которые будут освобождены на третьем этапе выполнения соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа.

Газета The Times of Israel со ссылкой на источник в администрации премьер-министра Израиля сообщила, что семьи заложников были уведомлены об их готовящемся освобождении. Сам список израильские власти получили от Катара, который выступает посредником на переговорах с радикальным движением ХАМАС.

Ожидается, что третья группа заложников может быть освобождена 26 ноября.