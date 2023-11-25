Речь идет о планируемых ограничительных мерах, которые должны будут помешать России обходить наложенные на нее санкции через третьи страны, а именно приобретать через компании-посредники, зарегистрированные в этих странах, некоторые ключевые товары, такие как полупроводники, которые могут использоваться для производства военной продукции.

По плану руководства ЕС, компании-экспортеры таких товаров должны будут перед ее поставкой вносить определенную сумму на депозитный счет.

Если выяснится, что продукция в итоге поставляется в нарушении санкций, как минимум половина этой суммы должна будет пойти в специальный фонд для поддержки Украины, а контракт на поставку должен быть разорван. Кроме того, экспортеров обяжут отчитываться о нарушении санкций компаниями из третьих стран.

Источники агентства утверждают, что некие «крупные страны ЕС» (какие именно, в материале не говорится) сомневаются как в законности, так и в исполнимости подобных мер. Они также выражают опасение, что это сделает продукцию европейских компаний менее конкурентоспособной.

Эти страны, утверждает Bloomberg, хотят сократить список товаров, на импорт которых предлагается ввести ограничения. Между тем другая группа стран Евросоюза, в которую входят страны Балтии, поддерживает идею такой борьбы с обходом санкций.