Президент Египта за разоружение палестинцев
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступил за демилитаризацию палестинского государства, которое, по его мнению, будет создано в будущем.
«Мы готовы к тому, что это государство будет демилитаризованным и что на его территории будут развернуты иностранные силы, будь то войска НАТО, ООН, арабские или американские военнослужащие. Так будет обеспечена безопасность обоих государств – Израиля и новорожденной Палестины», - сказал ас-Сиси.
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